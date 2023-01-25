Привітання з Днем ангела Тетяни 2023: вірші та картинки

Сьогодні, 25 січня, свій День ангела відзначають усі представниці прекрасної статі на ім’я Тетяна. Церква цього дня вшановує мученицю Тетяну. День Ангела є важливим святом для кожної людини. Тому завжди треба вітати друзів та близьких зі святом.
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З Днем ангела Тетяни, З Днем ТетяниЗ днем Тетяни 2023
З Днем Тетяни – вірші та листівки
***
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блистіли як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
***
Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
З Днем ангела Тетяни
***
Мила Тетяна, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди все виходило так, як ти сама задумала. Адже ім’я Тетяна означає “упорядниця”. Так що нехай все влаштується найкращим чином, нехай шлях до твоїх цілей буде безперешкодним і швидким, нехай поруч завжди будуть вірні друзі та кохана людина.
***
Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Що нам відомо про Тетяну
Про цю дівчину, про кохану?
А те, що всіх студентів вона знає
І їх завжди оберігає!
За благородну, за Тетяну
Бокал підняти я вже встану,
За молодість її душі
Сьогодні вип’ю від душі!
***
В Тетянин день тобі бажаю,
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю що скажеш, лише попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення,
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
***
У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни
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З днем ангела Тетяни
***
Таню, Танечко, Тетянко, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує тобі незабутню радість і море вражень. Бажаю великого успіху і щирої любові, доброго здоров’я і жіночого щастя на життєвому шляху, море посмішок, до бажань, прагнення, високих успіхів і великого везіння.
***
З днем Тетяни я вітаю,
Таня моя мила.
Хай свята тобі дарує
Білосніжні крила.
Хай веде тебе за руку
Шляхом заповітних мрій.
Знай, вона завжди поможе-
Ти лише уперто дій!
***
Ти найкраща – ти Тетяна!
Я з Днем Ангела вітаю,
Море радості бажаю,
Все, що мрієш, щоб збувалося,
Все, що робиш, щоб вдавалося!
***
Люба Тетянко! Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко. Та щоб усі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.
***
З Днем ангела Тетяни 2023
***
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
Дорога Таню, чудова Танечко, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати, щоб у житті твоїм завжди все виходило так, як цього хочеш ти. Адже ім’я Тетяна означає «упорядниця». Тому бажаю, щоб ти все влаштовувала у житті і діяльності на свій лад, щоб шлях до твоїх цілей був безперешкодним і швидким, щоб поруч завжди була вірна підтримка і кохана людина.
***
Сьогодні свято – День святої Тетяни!
І зволікати з поздоровленням не стану.
Бажаю Вам я багато-багато щастя!
Друзів надійних, вірних, справжніх.
Приємних зустрічей і найдобріших слів.
Побільше дуже радісних дзвінків,
Здоров’я міцного і багато довгих років,
І кожен день в душі нехай буде світло!
***
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З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни
***
З днем Тетяни ми Вас вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралося Вас щастя,
Щоб оминали всі ненастя.
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішили,
З кожним днем тільки гарнішали.
***
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