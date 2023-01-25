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Привітання з Днем ангела Тетяни 2023: вірші та картинки

25.01.2023

Сьогодні, 25 січня, свій День ангела відзначають усі представниці прекрасної статі на ім’я Тетяна. Церква цього дня вшановує мученицю Тетяну. День Ангела є важливим святом для кожної людини. Тому завжди треба вітати друзів та близьких зі святом.

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З Днем ангела Тетяни, З Днем ТетяниЗ днем Тетяни 2023

З Днем Тетяни – вірші та листівки

***

Немає у світі такої людини,
Щоб очі блистіли як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяна, рідна, 
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.

***

Тетяна, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!

З Днем ангела Тетяни

***

Мила Тетяна, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди все виходило так, як ти сама задумала. Адже ім’я Тетяна означає “упорядниця”. Так що нехай все влаштується найкращим чином, нехай шлях до твоїх цілей буде безперешкодним і швидким, нехай поруч завжди будуть вірні друзі та кохана людина.

***

Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Що нам відомо про Тетяну
Про цю дівчину, про кохану?
А те, що всіх студентів вона знає
І їх завжди оберігає!

За благородну, за Тетяну
Бокал підняти я вже встану,
За молодість її душі
Сьогодні вип’ю від душі!

***

В Тетянин день тобі бажаю, 
Добра, безмірної краси, 
І від душі сьогодні я вітаю, 
Зроблю що скажеш, лише попроси. 
Нехай же ласка, і любов, й натхнення, 
Упевнено в долю ввійдуть, 
Тобі бажаю щирого везіння, 
Хай сумніви геть всі підуть!

***

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни

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З днем ангела Тетяни

***

Таню, Танечко, Тетянко, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує тобі незабутню радість і море вражень. Бажаю великого успіху і щирої любові, доброго здоров’я і жіночого щастя на життєвому шляху, море посмішок, до бажань, прагнення, високих успіхів і великого везіння.

***

З днем Тетяни я вітаю,
Таня моя мила.
Хай свята тобі дарує
Білосніжні крила.

Хай веде тебе за руку
Шляхом заповітних мрій.
Знай, вона завжди поможе-
Ти лише уперто дій!

***

Ти найкраща – ти Тетяна!
Я з Днем Ангела вітаю,
Море радості бажаю,
Все, що мрієш, щоб збувалося,
Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

Люба Тетянко! Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко. Та щоб усі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.

***

З Днем ангела Тетяни 2023

***

У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці поселилось,
І все хороше враз здійснилось.

***

Дорога Таню, чудова Танечко, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати, щоб у житті твоїм завжди все виходило так, як цього хочеш ти. Адже ім’я Тетяна означає «упорядниця». Тому бажаю, щоб ти все влаштовувала у житті і діяльності на свій лад, щоб шлях до твоїх цілей був безперешкодним і швидким, щоб поруч завжди була вірна підтримка і кохана людина.

***

Сьогодні свято – День святої Тетяни!
І зволікати з поздоровленням не стану.
Бажаю Вам я багато-багато щастя!
Друзів надійних, вірних, справжніх.
Приємних зустрічей і найдобріших слів.
Побільше дуже радісних дзвінків,
Здоров’я міцного і багато довгих років,
І кожен день в душі нехай буде світло!

***

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З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни

***

З днем Тетяни ми Вас вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралося Вас щастя,
Щоб оминали всі ненастя.

Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішили,
З кожним днем тільки гарнішали.

***

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