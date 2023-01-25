Привітання з Днем ангела Тетяни 2023: вірші та картинки

Сьогодні, 25 січня, свій День ангела відзначають усі представниці прекрасної статі на ім’я Тетяна. Церква цього дня вшановує мученицю Тетяну. День Ангела є важливим святом для кожної людини. Тому завжди треба вітати друзів та близьких зі святом.

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З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни З днем Тетяни 2023

З Днем Тетяни – вірші та листівки

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блистіли як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяна, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Тетяна, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

З Днем ангела Тетяни

***

Мила Тетяна, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди все виходило так, як ти сама задумала. Адже ім’я Тетяна означає “упорядниця”. Так що нехай все влаштується найкращим чином, нехай шлях до твоїх цілей буде безперешкодним і швидким, нехай поруч завжди будуть вірні друзі та кохана людина.

***

Вітаю тебе, Тетяно, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Що нам відомо про Тетяну

Про цю дівчину, про кохану?

А те, що всіх студентів вона знає

І їх завжди оберігає!

За благородну, за Тетяну

Бокал підняти я вже встану,

За молодість її душі

Сьогодні вип’ю від душі!

***

В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю що скажеш, лише попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

У День ангела хочу побажати тобі, Таню, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни

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З днем ангела Тетяни

***

Таню, Танечко, Тетянко, щиро вітаю з твоїм днем, нехай він подарує тобі незабутню радість і море вражень. Бажаю великого успіху і щирої любові, доброго здоров’я і жіночого щастя на життєвому шляху, море посмішок, до бажань, прагнення, високих успіхів і великого везіння.

***

З днем Тетяни я вітаю,

Таня моя мила.

Хай свята тобі дарує

Білосніжні крила.

Хай веде тебе за руку

Шляхом заповітних мрій.

Знай, вона завжди поможе-

Ти лише уперто дій!

***

Ти найкраща – ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

Люба Тетянко! Вітаю тебе з Днем Ангела, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко. Та щоб усі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято.

***

З Днем ангела Тетяни 2023

***

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці поселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

Дорога Таню, чудова Танечко, від щирого серця вітаю тебе і хочу побажати, щоб у житті твоїм завжди все виходило так, як цього хочеш ти. Адже ім’я Тетяна означає «упорядниця». Тому бажаю, щоб ти все влаштовувала у житті і діяльності на свій лад, щоб шлях до твоїх цілей був безперешкодним і швидким, щоб поруч завжди була вірна підтримка і кохана людина.

***

Сьогодні свято – День святої Тетяни!

І зволікати з поздоровленням не стану.

Бажаю Вам я багато-багато щастя!

Друзів надійних, вірних, справжніх.

Приємних зустрічей і найдобріших слів.

Побільше дуже радісних дзвінків,

Здоров’я міцного і багато довгих років,

І кожен день в душі нехай буде світло!

***

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З Днем ангела Тетяни, З Днем Тетяни

***

З днем Тетяни ми Вас вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралося Вас щастя,

Щоб оминали всі ненастя.

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішили,

З кожним днем тільки гарнішали.

***