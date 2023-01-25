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ЄБРР виділив 25 мільйонів євро на підтримку агросектору України

25.01.2023

Європейський банк реконструкції та розвитку під гарантії Королівства Нідерландів надає 25 мільйонів євро на підтримку аграрного бізнесу в Україні та забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Як передає Amazing Ukraine,  про це пише “ЄП”.

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“Нідерланди, член-засновник ЄБРР та важливий донор у зусиллях банку в Україні, надає гарантію, що фінансується на суму 25 мільйонів євро для підтримки приватних компаній, що працюють у критичних галузях, пов’язаних з аграрною сферою, будь то фермерство чи переробка харчових продуктів, транспортування чи імпорт”, – йдеться в повідомленні.

Домовленість про гарантію у вівторок, 24 січня, в Лондоні підписали заступник директора іноземних фінансових відносин Міністерства фінансів Нідерландів Робін Уйтерлінде та керуюча директорка ЄБРР Інес Роша.

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