СБУ затримала агента рф, який «наводив» ракети на енергооб’єкти Одеси

Служба безпеки викрила агента фсб, який збирав інформацію про розміщення українських підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури на Одещині.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, якого росіяни завербували після початку війни. Раніше він неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди.

Для збору інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і фіксував об’єкти на фото та відео. Насамперед зловмисники шукав бойові позиці української ППО та об’єкти енергетики.

Виконані завдання агента окупанти оцінювали до 70 тис. грн на місяць.

Зібрані відомості він зберігав на флешці, яку планував передати представнику російської спецслужби. Отримані дані вони хотіли використати для наведення ракетних ударів.

Втім, правоохоронці викрили зловмисника та завадили планам окупантів. Під час обшуку у зловмисника виявлено флеш-носій з розвідданими.

Йому повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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