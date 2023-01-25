Генпрокурор звільнив керівників п’яти обласних прокуратур

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад очільників пʼяти обласних прокуратур.
Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.
Так, заяви про звільнення за власним бажанням написали:
- Віктор Приходько — Запорізька область,
- Володимир Твердохліб — Кіровоградська область,
- Антон Столітній — Полтавська область,
- Олексій Тубелець — Сумська область,
- Сергій Василина — Чернігівська область.
Нагадаємо, напередодні президент Зеленський підписав указ про звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій:
- Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха — Запорізька ОВА;
- Олексія Кулеби — Київська ОВА;
- Дмитра Живицького — Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.
Також повідомили, що ексочільника Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником глави Офісу президента.
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