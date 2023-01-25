Генпрокурор звільнив керівників п’яти обласних прокуратур

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення з адміністративних посад очільників пʼяти обласних прокуратур.

Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора.

Так, заяви про звільнення за власним бажанням написали:

Віктор Приходько — Запорізька область,

Володимир Твердохліб — Кіровоградська область,

Антон Столітній — Полтавська область,

Олексій Тубелець — Сумська область,

Сергій Василина — Чернігівська область.

Нагадаємо, напередодні президент Зеленський підписав указ про звільнення п’ятьох очільників обласних військових адміністрацій:

Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха — Запорізька ОВА;

Олексія Кулеби — Київська ОВА;

Дмитра Живицького — Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

Також повідомили, що ексочільника Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником глави Офісу президента.

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