Німеччина офіційно оголосила, що передасть Україні танки Leopard 2

Сьогодні, 25 січня, Уряд Німеччини офіційно оголосив, що відправить в Україну танки Leopard.

Про це йдеться на сайті Бундестагу.

Зазначають, що наразі ФНР надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу.

Також країна дозволила союзникам передавати танки Leopard 2 зі своїх запасів.

Незабаром у Німеччині розпочнеться підготовка екіпажів. Крім того, пакет включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.

«Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері», — заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

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