У ЄС погодили продовження санкцій проти РФ

У Європейському Союзі погодили продовження економічних санкцій проти Росії на пів року.

“Посли ЄС тепер офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС проти Росії ще на шість місяців”, — повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

