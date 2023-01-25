Повінь – зміна системи

Menu
Close

У ЄС погодили продовження санкцій проти РФ

25.01.2023

У Європейському Союзі погодили продовження економічних санкцій проти Росії на пів року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: ООН виділить близько 4 млн доларів на закупівлю засобів для розмінування територій України

“Посли ЄС тепер офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС проти Росії ще на шість місяців”, — повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023

  • Додаток “Дія” повідомлятиме українцям, хто переглядав їхні персональні дані
  • США передають Україні боєприпаси, які зберігаються на складах в Ізраїлі
  • У Броварах впав гелікоптер ДСНС – загинув голова МВС Монастирський
  • У застосунку “Київ Цифровий” стартувало опитування про розвиток української мови
  • Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака
  • Вийшла перша серія мультфільму «Пес Патрон» – ВІДЕО
  • Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
  • У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
  • Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
  • Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
  • ЗАВАНТАЖИТИ БІЛЬШЕ
  • Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги
  • Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері цифровізації та цифрової стійкості 
  • Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми — ОБСЄ
 