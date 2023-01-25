У ЄС погодили продовження санкцій проти РФ

У Європейському Союзі погодили продовження економічних санкцій проти Росії на пів року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Посли ЄС тепер офіційно дали зелене світло на продовження всіх економічних санкцій ЄС проти Росії ще на шість місяців”, — повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
EU ambassadors have now formally given green light to roll over all the EU’s economic sanctions on #Russia for another six months. #Ukraine
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2023
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