В Іспанії затримали пенсіонера, який, ймовірно, надсилав листи з вибухівкою до українського посольства

В Іспанії затримали 74-річного чоловіка, якого підозрюють у розсиланні листів з піротехнічними матеріалами, зокрема на адресу посольства України.

Про це пише El Pais.

Також серед одержувачів були прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та посольство США в Мадриді.

Ймовірного автора листів з вибухівкою затримали у місті Бургос на півночі країни.

За даними видання, заарештований іспанець діяв сам і не пов’язаний з жодним угрупованням. Зараз правоохоронці проводять обшуки в його оселі у Бургосі. Згодом підозрюваного передадуть Генеральному інформаційному уповноваженому.

Нагадаємо, наприкінці листопада стався вибух на території українського посольства в Іспанії. Його причиною стала посилка, у якій сховали вибухонебезпечний предмет. Згодом стало відомо, що такі ж відправлення надіслали прем’єру Іспанії та низці посадовців. За даними правоохоронців, пакунки відправили з міста Вальядолід, яка знаходиться приблизно за 130 км від Бургосу.

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