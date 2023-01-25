Українські сили повністю відійшли від міста Соледар на Донеччині — ЗСУ

Сергій Череватий, речник східного угруповання ЗСУ, у коментарі ВВС заявив, що українські сили повністю відійшли від міста Соледар Донецької області.

«Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони», — сказав Череватий.

За словами речника, оборонці міста завдали окупантам величезних втрат, «які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах». ЗСУ не дали ворогу прорвати Донецький фронт і увійти в тил, а також не потрапили в оточення.

«Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактик малих груп, щоб максимально виснажити ворога», — додав Череватий у коментарі «Суспільному».

Російське Міністерство оборони заявляло, що Соледар був захоплений ще 12 січня. Однак український Генштаб наполягав, що бої в місті тривають.

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