Прокуратура передала війську 52 млн грн, конфісковані у російських компаній

Подільська окружна прокуратура Києва передала на користь ЗСУ 52 млн грн арештованих коштів російських компаній.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Слідство встановило, що у Києві та інших областях України діяли підприємства з виробництва та продажу чаю, кінцевими власниками яких були резиденти рф. Банківські рахунки компаній арештували та передали українській армії 52 млн грн.

Зараз діяльність фірм досліджують на предмет причетності до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, та привласнення майна (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.