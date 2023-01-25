Міністр оборони Німеччини розповів, коли танки Leopard прибудуть в Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що танки Leopard 2 можуть опинитись на полі бою в України приблизно через три місяці.

Про це повідомляє CNN.

За словами міністра, спочатку українські сили пройдуть навчання на бойових машинах, а потім їх передадуть Україні. Пісторіус зазначив, що ухвалене рішення постачати танки є «історичним», але додав, що це не є «приводом для радості».

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини офіційно оголосив, що відправить в Україну роту з 14 танків Leopard 2A6.

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