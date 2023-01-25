Володимир путін вигадав нову «мету» російського вторгнення в Україну

Російський президент володимир путін озвучив нову «мету» вторгнення рф в Україну.

«Мета, як я вже багато разів говорив, — перш за все, захист людей і захист самої росії від тих загроз, які їй намагаються створити на прилеглих до нас наших історичних територіях. Ми цього не можемо допустити», — заявив диктатор на зустрічі із студентами в Московському держуніверситеті 25 січня.

Ще тиждень тому володимир путін стверджував, що метою війни в Україні є припинення бойвих дій на Донбасі. Цілі війни, які озвучували російські еліти, змінювались вже не раз, і тенденція зберігається.

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