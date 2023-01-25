Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині. Є загиблі та поранені

Російські окупанти накрили Берислав масованим обстрілом.

Про це повідомив колишній голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. У результаті дві особи загинули, ще три місцеві жителі отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

В ОВА зазначили, що росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей.

Днем раніше російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині та поранили чотирьох людей.

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