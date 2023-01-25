На Миколаївщині колаборант намагався «відкупитися» від в’язниці

СБУ викрила на Миколаївщині колаборанта, який намагався «відкупитися» від тюрми. Чоловік є мешканцем Снігурівки та після окупації допомагав росіянам продавати награбоване майно українців.

Затримали зрадника під час стабілізаційних заходів після звільнення Миколаївської області. У ході розслідування колаборант запропонував слідчому СБУ гроші за «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності. Офіцер одразу повідомив про це своєму керівництву.

Правоохоронці викрили чоловіка на спробі передачі першої частини хабаря. Тепер колаборанту додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.