Кількість користувачів «Дії» зросла до 18,6 млн людей — Мінцифри

У Мінцифри заявили, що кількість користувачів додатку «Дія» зросла під час війни і зараз складає 18,6 млн людей.

До повномасштабного вторгнення цей показник коливався на позначці 15,5-16 млн осіб. Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі, зазначив, що 4,5 млн користувачів старші за 60 років.

«Завдяки сервісам, які ми запустили, як радіо і телебачення, це стало довіреним джерелом до людей, вони стали більше часу проводити в «Дії». Приклад: маючи канал для новин, ми додали розважальний контент, щоб підтримувати настрій у людей, щоб трохи їх відволікти», — пояснив Банік.

Нещодавно стало відомо, що українці в додатку «Дія» зможуть дізнаватися, хто переглядав їхні персональні дані.

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