Що відомо про танки M1 Abrams, які Україна очікує від США

Українці активно обговорюють передачу ЗСУ від Німеччини та партнерів танків Leopard. Про «моду на леопардове» навіть з’явилось багато мемів.

Але також Україна очікує танкову допомогу від США. За останньою інформацією в ЗМІ, американці нададуть нашим захисникам 31 танк M1 Abrams на $400 млн. Abrams — одна з найкращих та найпопулярніших моделей танків у світі.

Сhas News розповідає докладніше про M1 Abrams.

Цей американський танк стоїть на озброєнні армії США з 1980 року. Машина обладнана багатошаровою композитною бронею (до шарів броні також додають збіднений уран через його високу густину) та газотурбінними двигунами, які працюють на паливі для реактивних двигунів.

Abrams сміливо можна назвати одним з найважчих сучасних танків — в залежності від модифікації його вага може сягати від 57 до 61 тонн. Через це, звісно, страждає швидкість машини — трохи більше 67 км/год.

Останнє оновлення — модифікація M1A2 SEP — зробило танк більш комп’ютеризованим, з передовими тепловізорами та системою GPS, що дозволяє керувати озброєнням дистанційно.

Історія створення танка М1 Abrams

Перший зразок танку Abrams надійшов на озброєння армії США у 1980 році. Він був озброєний ліцензійною версією британської нарізної танкової гармати Royal Ordnance L7 калібром 105 мм.

У 1984 році запустили дещо покращену модифікацію. У 1979—1985 роках виробили 3273 одиниці M1 Abrams.

У 1986—1992 роках виготовили ще близько 6000 танків версії M1A1 Abrams. Вони отримали 120-міліметрову гладкоствольну гармату М256, яку німецька фірма Rheinmetall AG розробила для Leopard 2. Також у Abrams з’явилась покращена броня і система захисту від зброї масового ураження.

На сьогодні вироблено близько 10 400 танків Abrams різних модифікацій.

Де застосовували танк M1 Abrams

Ця машина брала участь у війнах:

в Перській затоці (операція «Буря в пустелі»),

в Афганістані (операція «Непохитна свобода»),

в Іраку (операція «Свобода Іраку»).

Зараз танк є на озброєнні в таких країнах:

США

Австралія

Єгипет

Ірак

Кувейт

Марокко

Саудівська Аравія

Технічні характеристики танка M1 Abrams

Танк має таки характеристики:

Вага М1А1 — 57,15 т

М1А2 — 61,3 т

Довжина — 7,9 м

з гарматою — 9,7 м

Ширина — 3,6 м,

Висота — 2,8 м,

Екіпаж — 4 особи: командир, навідник, заряджальник, механік-водій

Броня — багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном

лоб корпусу: 1320—1620 мм

борт корпусу: 1320—1620 мм

Головне озброєння — 105-мм нарізна танкова гармата M68 або 120-мм гладкоствольна М256

Другорядне озброєння — 12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB, два 7,62-мм кулемета M240

Двигун — Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний, потужність 1500 к.с.

Дорожній просвіт — 480 мм

Ємність паливних баків — 1900 л

Операційна дальність — 410 км

Швидкість по шосе — 67,6 км/год

по пересічній місцевості — 48,3 км/год.

Існує багато модіфікацій танку Abrams. Була інформація, що Україна отримає модель М1А2. Її виробництво розпочалося у 1992 ооці. Такі машини окрім армії США отримали Саудівська Аравія і Кувейт.

Модель М1А2 Abrams має:

автономний тепловізійний панорамний приціл командира,

новий приціл навідника із стабілізацією в двох площинах і безпечним для очей далекоміром,

нову командирську башточка з 8 перископами (замість 6),

тепловізійний прилад спостереження для механіка-водія,

бойову систему IVIS з інформаційним-керуванням,

посилене бронювання,

боєкомплект на 42 снаряда.

Вартість такої моделі на 1999 рік складала $6,21 млн.