Центр Одеси внесли до списку Всесвітньої спадщини під загрозою від ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла історичний центр Одеси до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Таке рішення 25 січня ухвалили на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

«Попри війну, попри спроби росіян завадити включенню Одеси до Основного списку справедливість все одно виявилася найсильнішою. І ми вкотре доводимо, що Одеса — це українське місто, а ще — душа Європи», — прокоментував подію мер міста Геннадій Труханов.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.