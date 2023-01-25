Сили окупантів здійснюють обстріли по всій лінії фронту — Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що станом на вечір 25 січня ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку на Луганщині.

На Лиманському напрямку під удар потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Ямполівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони сімнадцяти населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під удар потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

У Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників так званих республіканських підприємств отримувати паспорти рф під загрозою звільнення. А в Джанкойському районі Криму окупанти провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили шість арештів.

Сили оборони України знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

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