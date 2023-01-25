Графіки відключення світла в Україні 26 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні залишається непростою. В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.

До того ж по країні знизилась температура повітря. На початку тижня в деяких областях через перевищення лімітів електроспоживання запроваджували аварійні відключення. У більшості регіонів світло вимикають за графіком.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії.

Коли не буде світла у Києві 26 січня

В компанії ДТЕК повідомили, що при поточній температурі повітря ліміти на електрику для столиці здатні забезпечити лише 65% від потреби міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру.

Такий ліміт електроспоживання дозволяє проводити відключення в стабілізаційних графіках.

Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.