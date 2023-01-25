26 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 січня
Сьогодні відзначають Міжнародний день митника.
В Україні — День працівника контрольно-ревізійної служби України.
В Австралії відзначають День Австралії
В Індії — День Республіки.
Латвія святкує День міжнародного визнання Латвійської Республіки.
В Домініканській Республіці сьогодні — День Дуарте. Він присвячений герою національно-визвольного руху Хуану Пабло Дуарте (1813—1876), який народився 26 січня.
В Уганді — День визволення.
В Панамі — День інженера.
Яке релігійне свято 26 січня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.
Вони жили у III-IV столітті в Сінгідунумі (нині — Белград, Сербія), були друзями і приняли мученицьку смерть за християнську віру.
День ангела 26 січня
Іменини в цей день святкують Андрій, Юхим, Яків, Максим, Панас.
Які історичні події стались 26 січня
1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.
1340 —Едуард III оголошений королем Франції
1500 — перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.
1531 — руйнівний землетрус і цунамі в Лісабоні (Португалія) призвело до загибелі близько 30 тис. людей .
1699 — укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.
1788 — британці заснували перше європейське поселення в Австралії — місто Сідней.
1802 — створена бібліотека Конгресу США.
1808 — в Австралії відбувся так званий «ромовий заколот».
1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
1905 — у Південній Африці виявлено алмаз «Куллінан» вагою 621 грам.
1918 — більшовицькі війська після штурму окупували Київ.
1930 — Індійський національний конгрес ухвалив Декларацію незалежності Індії.
1931 — з в’язниці звільнений індійський політичний діяч Магатма Ґанді.
1949 — американська авіакомпанія American Airlines першою у світі почала через динаміки на борту пояснювати пасажирам правила безпеки.
1950 — набула чинності Конституція Індії.
1965 — мова гінді стала офіційною в Індії.
1972 — катастрофа літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом — загинуло 27 осіб, дивом вижила одна стюардеса.
1980 — Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.
1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.
2001 — у Чорному морі затонув український теплохід «Пам’ять Меркурія», на борту якого було 54 людини — 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти.
2001 — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.
2003 — американець Ерік Вейхенмаєр став першою сліпою людиною, яка скорила найвищі гірські вершини кожного з семи континентів планети.
2020 — в катастрофі вертольота S-76 в Каліфорнії (США) загинув 5-разовий чемпіон НБА, дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012) баскетболіст Кобі Брайант з дочкою — усього 9 жертв.
Хто народився 26 січня
1670 — Якоб ван Шуппен, австрійський художник голландського походження.
1714 — Жан-Батист Пігаль, французький скульптор.
1715 — Гельвецій, французький літератор.
1763 — Карл XIV Юхан Бернадот, французький військовий,король Швеції та Норвегії (1818—1844).
1804 — Ежен Сю, французький письменник.
1880 — Дуглас Макартур, американський воєначальник, генерал армії.
1904 — Шон Макбрайд, ірландський політик і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії миру (1974).
1918 — Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст.
1918 — Ніколає Чаушеску, румунський політик, президент Румунії (1974—1989).
1921 — Моріта Акіо, японський бізнесмен, засновник компанії Sony.
1925 — Пол Ньюман, американський кіноактор.
1928 — Роже Вадим, французький кінорежисер.
1944 — Анджела Девіс, американська правозахисниця, діяч комуністичного руху.
1953 — Андерс Фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО (з 2009).
1955 — Едді ван Гален, американський музикант, співак.
1960 — Леонід Парфьонов, російський тележурналіст.
1961 — Вейн Грецкі, канадський хокеїст, 4-разовий володар Кубка Стенлі, найкращий бомбардир в історії НХЛ.
1963 — Жозе Моурінью, португальський футбольний тренер.
1979 — Максим Калиниченко, український футболіст.
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