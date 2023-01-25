26 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 26 січня

Сьогодні відзначають Міжнародний день митника.

В Україні — День працівника контрольно-ревізійної служби України.

В Австралії відзначають День Австралії

В Індії — День Республіки.

Латвія святкує День міжнародного визнання Латвійської Республіки.

В Домініканській Республіці сьогодні — День Дуарте. Він присвячений герою національно-визвольного руху Хуану Пабло Дуарте (1813—1876), який народився 26 січня.

В Уганді — День визволення.

В Панамі — День інженера.

Яке релігійне свято 26 січня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

Вони жили у III-IV столітті в Сінгідунумі (нині — Белград, Сербія), були друзями і приняли мученицьку смерть за християнську віру.

День ангела 26 січня

Іменини в цей день святкують Андрій, Юхим, Яків, Максим, Панас.

Які історичні події стались 26 січня

1244 — у хроніках вперше з’явилася назва поселення Берлін.

1340 —Едуард III оголошений королем Франції

1500 — перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.

1531 — руйнівний землетрус і цунамі в Лісабоні (Португалія) призвело до загибелі близько 30 тис. людей .

1699 — укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.

1788 — британці заснували перше європейське поселення в Австралії — місто Сідней.

1802 — створена бібліотека Конгресу США.

1808 — в Австралії відбувся так званий «ромовий заколот».

1886 — німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1905 — у Південній Африці виявлено алмаз «Куллінан» вагою 621 грам.

1918 — більшовицькі війська після штурму окупували Київ.

1930 — Індійський національний конгрес ухвалив Декларацію незалежності Індії.

1931 — з в’язниці звільнений індійський політичний діяч Магатма Ґанді.

1949 — американська авіакомпанія American Airlines першою у світі почала через динаміки на борту пояснювати пасажирам правила безпеки.

1950 — набула чинності Конституція Індії.

1965 — мова гінді стала офіційною в Індії.

1972 — катастрофа літака DC-9 над Хінтерхермсдорфом — загинуло 27 осіб, дивом вижила одна стюардеса.

1980 — Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.

1983 — випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.

2001 — у Чорному морі затонув український теплохід «Пам’ять Меркурія», на борту якого було 54 людини — 12 осіб загинули, 8 зникли безвісти.

2001 — унаслідок землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.

2003 — американець Ерік Вейхенмаєр став першою сліпою людиною, яка скорила найвищі гірські вершини кожного з семи континентів планети.

2020 — в катастрофі вертольота S-76 в Каліфорнії (США) загинув 5-разовий чемпіон НБА, дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012) баскетболіст Кобі Брайант з дочкою — усього 9 жертв.

Хто народився 26 січня

1670 — Якоб ван Шуппен, австрійський художник голландського походження.

1714 — Жан-Батист Пігаль, французький скульптор.

1715 — Гельвецій, французький літератор.

1763 — Карл XIV Юхан Бернадот, французький військовий,король Швеції та Норвегії (1818—1844).

1804 — Ежен Сю, французький письменник.

1880 — Дуглас Макартур, американський воєначальник, генерал армії.

1904 — Шон Макбрайд, ірландський політик і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії миру (1974).

1918 — Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст.

1918 — Ніколає Чаушеску, румунський політик, президент Румунії (1974—1989).

1921 — Моріта Акіо, японський бізнесмен, засновник компанії Sony.

1925 — Пол Ньюман, американський кіноактор.

1928 — Роже Вадим, французький кінорежисер.

1944 — Анджела Девіс, американська правозахисниця, діяч комуністичного руху.

1953 — Андерс Фог Расмуссен, генеральний секретар НАТО (з 2009).

1955 — Едді ван Гален, американський музикант, співак.

1960 — Леонід Парфьонов, російський тележурналіст.

1961 — Вейн Грецкі, канадський хокеїст, 4-разовий володар Кубка Стенлі, найкращий бомбардир в історії НХЛ.

1963 — Жозе Моурінью, португальський футбольний тренер.

1979 — Максим Калиниченко, український футболіст.

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