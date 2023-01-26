Канада готується відправити Україні танки Leopard

Збройні сили Канади розглядають можливість відправити Україні танки Leopard, однак наразі аналізують, яку точну кількість танків зможуть передати.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
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Інсайдери у військовому відомстві повідомили виданню, що Королівські військово-повітряні сили Канади можуть, у разі необхідності, використати свої транспортні літаки С-17 для перевезення танків до Польщі, а звідти їх зможуть доставити в Україну.
Видання Ottawa Citizen пише, що Збройні сили Канади мають на озброєнні 112 танків Leopard 2. Деякі з них призначені для тренувань, а інші є броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.
Військові інсайдери розповіли, що Канада сподівається надати Україні щонайменше 10 танків Leopard 2 або й більше.
При цьому, пише видання, прем’єр-міністр Джастін Трюдо у середу не зміг підтвердити передачу танків Україні, однак припустив, що це може статися найближчим часом.
“Як ви добре знаєте, Канада завжди намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ми сподіваємося, що в найближчі кілька днів у нас буде чим поділитися”, – сказав він журналістам.
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