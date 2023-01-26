Шість Ту-95 випустили по Україні понад 30 ракет — Повітряні сили

Російські стратегічні ракетоносці Ту-95 випустили по Україні понад 30 крилатих ракет.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

«Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з’являтися у різних областях, працює ППО», — зазначив він.

Ігнат допустив, що ворог може зробити повторні пуски ракет.

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