Український застосунок Impulse став найбільш завантажуваним у світі за 2022 рік

Український застосунок для тренування мозку Impulse став найбільш завантажуваним iOS-додатком 2022 року у світі в категорії Health & Fitness.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Усього його завантажили більш ніж 30 мільйонів разів. Понад половина з них – за 2022 рік, повідомили розробники застосунку.

До трійки найбільш завантажуваних увійшли застосунок для жіночого здоров’я Flo, а також Sweatcoin, що конвертує кроки у валюту, за яку можна купити гаджети, спортивні й фітнес-набори, послуги.

Impulse – це застосунок для тренування мозку, який включає вправи на тренування пам’яті, уваги й логічного мислення за допомогою ігор.

З початком повномасштабної війни Impulse став безкоштовним для українців, щоб допомогти їм поліпшити когнітивні здібності й відволіктися. В Україні його завантажили 150 000 разів.