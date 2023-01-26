Київстар витратив на відбудову і розвиток мережі 3,5 млрд грн

За 9 місяців 2022 року капітальні витрати «Київстар» на відбудову і розвиток мережі становили 3,5 млрд грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє SPEKA.

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«Київстар» в умовах війни продовжує розвивати нові технології. Зокрема, від лютого до листопада 2022 року побудували 470 нових базових станцій для 4G звʼязку, а 6400 базових станцій модернізували. Також ми продовжуємо відбудовувати зруйновані агресором базові станції”, — розповів президент компанії Олександр Комаров.

Також від початку війни компанія надала понад 130 млн грн допомоги на гуманітарні потреби ЗСУ, біженців, людей, що потребують лікування. А також надали абонентам безкоштовних послуг і бонусів на суму 577 млн грн.

Крім того, Комаров розповів, як «Київстар» долає наслідки блекаутів.

Усі критичні складові телекомінфраструктури мають альтернативне живлення — від стаціонарних дизель-генераторів. У нас також є велика кількість „мобільних“ дизель-генераторів, які ми використовуємо для базових станцій у різних регіонах. Але зараз їх не вистачає, ми купуємо додаткові генератори», — зазначив президент компанії.

За його словами, під’єднати до генераторів усі базові станції «Київстару» технічно неможливо. Компанія має 13,5 тис. технологічних майданчиків, де розташовані базові станції, які працюють за різними технологіями. Більшість базових станцій не має технічних можливостей для підключення генераторів, оскільки розташовані на дахах будівель, на мостових опорах.