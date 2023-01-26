ППО збили усі 15 ракет, які летіли на Київ — КМВА

Сили ППО збили 15 крилатих ракет, які ворог випустив по Києву. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті!», — зазначив начальник КМВА Сергій Попки.

Водночас він попередив, що небезпека повітряних ударів не минула.

Відзначимо, що за кілька хвилин після виходу повідомлення КМВА у столиці пролунали два потужних вибухи.

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