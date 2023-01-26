У Києві ракета влучила у нежитлову будівлю: один загиблий та двоє поранених

У Києві ракета влучила у нежитлову будівлю у Голосіївському районі. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За його словами, одна особа загинула. Також відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували медики.

Перед цим у КМВА повідомили, що у Голосіївському районі є постраждалі внаслідок падіння частини ракети.

Перед цим мер також повідомляв про вибухи у Дніпровському районі, але подробиць поки не навів.

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