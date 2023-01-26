Зеленський: Зараз путін для мене — ніхто

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не бачить сенсу в особистій зустрічі з путіним. Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

«Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін) — ніхто», — наголосив президент.

За його словами, переговори з путіним не дадуть результату, оскільки він не тремає свого слова.

«Не можу зрозуміти — це його рішення чи когось іншого? Так що зустрічатися, тиснути руки? Не цікаво. Я дійсно не розумію, хто приймає рішення у росії», —пояснив Зеленський.

Він додав, що ракетні атаки свідчать про те, що Кремль бреше, заявлячи про можливість переговорів з Україною.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.