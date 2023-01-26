СБУ викрила зрадника у своїх рядах

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника Служби у Запорізькій області, який працював на росіян.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, зрадник після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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