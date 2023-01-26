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Міністр розповів, у яких регіонах після атаки ситуація зі світлом найскладніша

26.01.2023

Унаслідок масованої атаки по Україні 26 січня росіяни пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

«Сьогодні ворог знов обстріляв об’єкти енергетики, намагаючись спричинити системний збій в енергосистемі України. Завдяки відмінній роботі ППО збито велику кількість ракет. На жаль, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення», — йдеться в повідомленні.

За словами Галущенка, найскладніша ситуація зараз в Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Дізнатися графіки відключення світла та перевірити де діють аварійні відключення 26 січня можна за посиланням.

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