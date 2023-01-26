Вночі росіяни атакували інфраструктуру на Запоріжжі: троє загиблих та сім поранених (фото)

Унаслідок нічної атаки 26 січня по інфраструктурі на Запоріжжі є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Близько 3:40 окупанти із ЗРК С-300 нанесли ракетні удари по об‘єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі.

Через обстріл на території підприємства сталася пожежа, її ліквідували. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди.

За попередніми даними, три людини загинули, ще семеро — поранені.

Також правоохоронці повідомили, що близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції відбувся повторний обстріл цього об’єкта. Дані щодо постраждалих уточняються.

Раніше Chas News повідомляв, що під час сьогоднішньої масованої атаки у Києві ракета влучила у нежитлову будівлю у Голосіївському районі. Одна особа загинула. Також відомо про двох постраждалих, яких госпіталізували медики.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.