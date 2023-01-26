«Слуга народу» Микола Тищенко зібрався в Таїланд — «покращувати взаємодію з українською громадою» (фото)

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко у розпал війни з росією вирушає у Таїланд.

Про це стало відомо зі сторінки Посольства України в Королівстві Таїланд.

Представники посольства розмістили запрошення на зустріч з Тищенком для українців, що проживають в Таїланді.

«Шановні громадяни України! Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання паном Миколою Тищенко для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд. Захід відбудеться 27 січня о 16:30», — йдеться в повідомленні.

Місцем проведення зустрічі обрали 4-зірковий готель Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit. На сайті бронювання booking.com номер на двох із сніданком на лютий 2023 коштує в ньому близько $85 за добу.

Бажаючим відволіктися від 30-градусної спеки, що царює нині в Бангкоку, і поспілкуватися наживо з народним депутатом, пропонують реєструватися і лишати свої питання у спеціальній формі на сайті.

Chas News повідомляв, що 26 січня 2023 року росія завдала чергового масованого удару по Україні 55 ракетами.

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