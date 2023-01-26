ПАРЄ підтримала створення трибуналу для путіна та Лукашенка

Сьогодні, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Білорусь та росія спільно відповідатимуть за злочин.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Тільки що одноголосно була підтримана резолюція, яка закликає негайно створювати міжнародний трибунал над військово-політичним керівництвом росії та Білорусі. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага», — розповів депутат.

Як пише «Укрінформ» у резолюції підкреслили, що Білорусь також бере участь в війни, оскільки дозволяє використовувати свою територію для злочинів росії.

«Її роль і співучасть повинні бути засуджені міжнародним співтовариством, а її лідери повинні бути притягнуті до відповідальності», — зазначають депутати ПАРЄ.

Також вони закликали «створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який має бути схвалений та підтриманий якомога більшою кількістю держав та міжнародних організацій, зокрема Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй».

Нагадаємо, раніше створити спецтрибунал для путіна та Лукашенка закликав Європарламент. Chas News розповідає, що таке трибунал, звідки походить назва, і згадав найвідоміші трибунали в історії людства.

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