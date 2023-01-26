Через обстріли окупантів 26 січня загинули щонайменше 11 людей — ДСНС

Сьогодні, 26 січня, від нічних обстрілів дронами та ранкових ракетних ударів загинуло 11 людей, ще 11 отримали поранення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий.

«Сьогодні в результаті терористичних атак рф як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00», — розповів він.

Також речник ДСНС розповів, що на місці влучань виникли дві пожежі. Загалом пошкоджено 35 будівель, найбільше — на Київщині.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час ранкової атаки у Києві ракета влучила у нежитлову будівлю у Голосіївському районі одна особа загинула, двоє людей постраждали.

Також унаслідок нічного обстрілу дронами по інфраструктурі на Запоріжжі троє людей загинуло, семеро — поранені.

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