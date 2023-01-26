Поїздка Тищенка до Таїланду: депутата звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга Народу»

Народного депутата Миколу Тищенка, який зібрався до Таїланду, звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу».

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

За її словами, засідання фракції відбудеться найближчим часом.

Глава фракції Давид Арахамія закликав скликати його, щоб виключити його зі складу партії. З таким же проханням він звернувся до Олени Шуляк.

«Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни», — додав Арахамія.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.