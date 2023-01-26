СБУ викрила ділків, які «конвертували» награбовані окупантами гривні в рублі

Контррозвідка Служби безпеки викрила злочинну групу на Сумщині, яка допомагала окупантам обмінювати награбовані в Україні гривні на російські рублі.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, зрадниками виявились двоє жителів Сумщини, які після 24 лютого підтримали загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Вони приховано перетинали кордон і на території рф зустрічалися з командуванням загарбників. Ті передавали ділкам гроші, які викрали в українців під час окупації регіонів.

Завданням зловмисників було конвертувати гривні в рублі через підпільні «обмінники» в Україні. Для цього вони використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Потім конвертовані гроші ділки знову переправляли до рф в обхід контрольно-пропускних пунктів. Таким чином вони обміняли й передали окупантам понад 10 млн рублів. З кожної такої «транзакції» зловмисники мали свій «відсоток» і розраховували на лояльність росіян у разі захоплення регіону.

Ці кошти окупанти використали для фінансування своїх угруповань на території Донецької та Луганської областей.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників на спробі передачі росіянам більше ніж 2 млн рублів.

Під час обшуків у оселях та автомобілях злочинців виявили:

підготовлені для «обміну» гроші;

телефони із доказами незаконної діяльності;

вогнепальну зброю та боєприпаси.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру.

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