Британія планує передати Україні танки Challenger 2 до кінця березня

Міноборони Великої Британії планує поставити Україні танки Challenger 2 до кінця березня 2023 року.

Про це заявив заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк, пише Reuters.

«Ми плануємо, що це буде наприкінці березня», — сказав він у парламенті.

За словами Чалка, протягом часу українські військові будуть проходити інтенсивне тренування з обслуговування і експлуатації цих танків.

Нагадаємо, Британія стала першою країною, яка офіційно погодила постачання танків до України. Обіцяють відправити 14 бойових машин Challenger 2. Також у пакет військової допомоги від країни увійдуть БТР Bulldog, САУ AS90 та сотні ракет.

Також 25 січня уряд Німеччини офіційно оголосив, що відправить в Україну роту з 14 танків Leopard 2A6. Вони можуть опинитись на полі бою приблизно через три місяці.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.