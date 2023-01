США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією

Сьогодні, 26 січня, Мінфін США визнав російську приватну військову компанію «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією. Проти неї запровадили додаткові санкції.

Про це йдеться на сайті відомства.

Так, усі американські активи угруповання заморожуються. Також фізичні і юридичні особи США також не зможуть надавати кошти, товари або послуги цій організації.

Крім того, під санкції потрапили партнери ПВК та інші компанії, які допомагали організації. Йдеться про шість фізичних та 12 юридичних осіб, серед них — Terra Tech, «БАРЛ», Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg. Вони надавали «вагнерівцям» супутникові знімки з поля бою.

Також у переліку зʼявився «Офіцерський союз міжнародної безпеки», його директор Олександр Іванов, компанія Sewa Security Services, учасник ПВК Валерій Захаров та авіакомпанія Kratol Aviation з ОАЕ.

У Міністерстві також завили, що вживатимуть заходів щодо запровадження візових обмежень для 531 військовослужбовця рф, причетного до вторгнення.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.