Великий сольний концерт Олі Полякової у Києві “Все буде добре”

Перший масштабний виступ Олі Полякової від початку повномасштабного вторгнення відбудеться 8 березня у КВЦ «Парковий». До програми, яка отримала назву «Все буде добре», увійдуть улюблені хіти українською мовою, а також нові треки воєнного часу. Це нове яскраве шоу, яке прийде на зміну легендарної програми «Королева Ночі».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистки.
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«Це буде дуже очікуваний та дуже емоційний концерт вперше після повномасштабного вторгнення. Я неймовірно скучила за своїм глядачем: хочу обійняти кожного, разом сміятися та плакати. Ми презентуємо абсолютно український контент: нову програму, нові костюми, нові емоції та переживання. Тому що війна змінила нас всіх назавжди. Але ми залишилися один в одного і повинні підтримувати кожного: я – свого слухача, а він – мене», – коментує майбутню прем‘єру співачка.
Наразі Оля Полякова завершує свій перший англомовний альбом у Швеції, треки з якого також пролунають 8 березня на сцені КВЦ «Парковий».
Цей концерт – перший в сезоні благодійних подій від “Квартал-Концерту” в КВЦ “Парковий”. Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ. Партнери заходів – БФ “За Луганщину” та громадська організація “ВПО України”.
КВЦ “Парковий” це найсучасніший майданчик для проведення івентів. Концерти відбуваються у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 3-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, парковкою на вулиці та на даху будівлі. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.
Локація пропонує не тільки комфорт, якісний звук та світло, але й високий рівень усіх необхідних заходів безпеки для своїх відвідувачів. КВЦ “Парковий” має сертифіковане укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане усім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.
У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.
Що: Великий сольний концерт Олі Полякової
Де: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а
Коли: 08.03.2023 19:00
Квитки: https://bit.ly/Olya_Polyakova
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