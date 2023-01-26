Громадська ініціатива “Друзі Патрона” запустила благодійний продаж NFT-колекції на основі дитячих малюнків

У жовтні 2022 року в Бучанському районі Київської області стартував проєкт «Мінна Небезпека» від Червоного Хреста, який очолив Олександр Товстоног. Була набрана і навчена команда волонтерів, основне завдання яких – проводити заняття людям з ціллю змінювати їх поведінку щодо вибухонебезпечних предметів. Вони почали працювати в школах трьох наших міст-героїв – Ірпінь, Буча й Гостомель.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба проєкту.

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Саме тут з першого дня повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 велись активні бойові дії і нашим мужнім воїнам вдалось зупинити ворога, не пустивши його до української столиці – Києва. Так було створено Громадський рух “Друзі Патрона”, для того, щоб привернути увагу дітей до теми мінної небезпеки. В планах проєкту випуск трьох NFT-колекцій, створених на основі конкурсу дитячого малюнку “Друзі Патрона”, першу презентовано 24 січня.

Олександр Товстоног, засновник проєкту: “250 тис. кв. км території України забруднено мінами (статистика на січень 2023 р.). На початку листопада ми запустили Громадський рух “Друзі Патрона”, для того, щоб привернути увагу дітей до теми мінної небезпеки (міни, залишені і нерозірвані боєприпаси) Ми розпочали свою діяльність з навчання в школах Бучанського району. Отже, ці діти вже знають про правильну поведінку при зустрічі з вибухонебезпечним предметом. Проте ми хотіли б розширити нашу географію на всю Україну

Плануємо випустити три тематичні NFT-збірки, щоб залучити додаткове фінансування та реалізувати всі наші амбітні плани! 50% зібраних коштів від продажу ми направимо на благодійні цілі в Бучанському районі – обладнання шкіл, відбудова житла, спільні проєкти з фондами-партнерами. Раз в пів року плануємо виходи нових колекцій малюнків та інших унікальних речей, по мірі розвитку нашого напрямку в Україні.

Далі ми маємо на меті створити свій благодійний фонд, який буде займатися питаннями Мінної Небезпеки на рівні всієї України – навчанням, розмінуванням і допомогою постраждалим”.

Важливі факти за листопад-грудень 2022 року:

“Друзі Патрона” працюють в 3 містах України: Ірпінь, Буча, Гостомель, і в деяких містечках і селищах Бучанського району.

Розпочато регулярні навчання в 6 школах.

Проведено на сьогодні 116 навчальних занять

Вже навчено 1754 дітей

Конкурс дитячого малюнку

Для того, щоб підняти активність школярів і більше їх зацікавити навчанням, в середині листопада 2022 ми запустили конкурс малюнку “Друзі Патрона”, де діти малювали вигаданих ними з різних куточків України та з усього світу.

В результаті від п’яти шкіл Бучанського району ми отримали 287 малюнків, і до кожного з них ще додавалася своя унікальна міні-історія. Ми окремо відібрали і нагородили 42-х школярів, роботи яких нам здалися найбільш креативними і цікавими.

NFT-проект

Після надходження перших малюнків ми вирішили втілити найбільш цікаві й сміливі дитячі ідеї в повноцінну NFT-колекцію “Друзі Патрона”, з ціллю популяризувати наш рух в Україні і по всьому світу.

Ми все зібрали і розділили на кілька тем і оцифрували за допомогою професійного художника.

В результаті у нас вийшла масштабна NFT-колекція, яка буде складатися з трьох лінійок:

Перша колекція “Міжнародна” – найбільш масова, вона присвячена вигаданим Друзям Патрона з усього світу. Це песики різних країн і континентів, національностей, кольору шкіри, одягу і т.д.

До неї входить 7000 малюнків – дата виходу 24.01.2023 року. Купити їх можна буде на сайті проєкту https://nft.friendsofp.org/mint/

Друга колекція “Українська” – вигадані Друзі Патрона з різних регіонів України, в національному вбранні, з різними атрибутами і самими смачними українськими стравами.

700 малюнків, орієнтовна дата виходу – середина лютого 2023 року.

Третя колекція “Професійна” – створена на основі дитячих ідей, де вони вигадали можливі професії Друзів Патрона в мирному житті після перемоги України. Тут кожен образ буде унікальним.

70 малюнків, орієнтовна дата виходу – кінець лютого – початок березня 2023 року.

На старті першої колекції кожен покупець NFT отримає ще одну в подарунок!

Ми дуже хочемо, щоб Друзів Патрона у світі стало більше!