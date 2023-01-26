За добу окупанти завдали 37 авіаударів та випустили по Україні 59 ракет — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 26 січня.

Протягом доби ворог завдав 37 авіаударів, 17 із них — з використанням дронів Shahed-136. Також випустили по Україні 59 ракет, 47 з яких — знищено. За добу росіяни здійснили 53 обстріли з РСЗВ.

Росія продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, не зважаючи на втрати. На Лиманському та Авдіївському напрямках окупанти провели безуспішні дії з метою покращення тактичного положення. На інших напрямах противник обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області, Павлівка і Тимофіївка Сумської, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщіні.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області, Стельмахівка Луганської, а також Іванівка на Донеччині.

На Лиманському напрямку під вогонь з танків та артилерії потрапили Макіївка, Невське, Червонопопівка, Діброва та Кузьмине на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Авдіївку, Водяне, Георгіївку і Мар’їнку.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерії постраждали райони понад 20 населених пунктів. Серед них —Новопіль на Доннечині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Тривають контррозвідувальні заходи в захоплених населених пунктах на Херсонщині. Окупанти шукають українських патріотів, а у будівлі колишнього Горностаївського РВ УМВС облаштували катівню. Туди відправляють за нічим не підкріплену підозру у співпраці зі ЗСУ.

В окупованому Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 відсотків. Також відомо, що списки осіб, що потрапили під «оптимізацію», мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

Українська авіація протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також удар по позиції ЗРК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії тим часом уразили три пункти управління, район зосередження живої сили противника, район зосередження артилерії та два інших важливих військових об’єкти окупантів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.