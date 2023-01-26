Історичний центр Одеси включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО

Історичний центр Одеси включили до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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«Одеса, вільне місто, легендарний порт, що залишив слід у кіно, літературі та мистецтві, відтепер перебуває під посиленим захистом міжнародної спільноти. Оскільки війна триває, цей крок демонструє нашу колективні рішучість забезпечити збереження цього міста», — прокоментувала Одрі Азулай, гендиректорка ЮНЕСКО.

Історичний центр Одеси також внесено до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Це дає йому доступ до посилених механізмів міжнародної, технічної та фінансової допомоги, яку Україна може запросити, зокрема за потреби відбудови.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов просив уряд прискорити формування заявки на включення історичного центру до списку ЮНЕСКО. Президент Володимир Зеленський подав заявку в жовтні 2022 року.

Комітет культурної спадщини ЮНЕСКО, зі свого боку, вдався до прискореної процедури, враховуючи воєнну загрозу.