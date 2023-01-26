Графіки відключення світла в Україні 27 січня: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Після ракетної атаки 26 січня в Київській і Одеській областях відбулись аварійні відключення. Проте Київ протягом четверга повернувся до стабілізаційних відключень за графіком.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії.

Коли не буде світла у Києві 27 січня

Через атаку 26 січня у Києві відбулись аварійні відключення. Проте вже після обіду ДТЕК повідомив, що вони повертаються до стабілізаційних вимкнень за графіком.

Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 27 січня

На Київщині також відбулись аварійні відключення. Після стабілізації обіцяють вимикати світло за графіками. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 27 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Втім, напередодні через перевищення лімітів в регіоні запровадили аварійні відключення.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 27 січня

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через атаку вранці 26 січня в Одеській області екстренні відключення триватимуть кілька днів.

Після повернення до стабілізаційних відключень їхні графіки можна дізнатися за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 27 січня

Електроенергія в регіоні подаватиметься двічі на добу по чотири години. В інші години ймовірні відключення. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Напередодні, 24 січня на Львівщині через перевищення лімітів споживання запровадили аварійні відключення електроенергії. Їх запровадили, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 27 січня

Тиждень почався з аварійних відключень. В разі стабілізації ситуації графіки для своєї адреси можна перевірити за посиланням.

Коли не буде світла у Чернігівській області 27 січня

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

Коли не буде світла у Сумській області 27 січня

На Сумщині також діють графіки погодинних відключень. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Коли не буде світла у Вінницькій області 27 січня

На Вінниччині графіки відключень електрики створили для трьох черг. Дізнатися свою чергу за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Полтавській області 27 січня

У регіоні дотримують відключень за графіком. Переглянути розклад вимкнень світла на січень в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 27 січня

В області продовжують діяти червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки). Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 27 січня

У Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень. Згідно з ними у споживачів дві години є світло і дві години воно відсутнє. Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 27 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 27 січня

На Запоріжжі повернули графіки стабілізаційних відключень. Дізнатися причину відсутності електропостачання можна на сайті. Перелік адрес кожної з черг графіків погодинних стабілізаційних відключень — за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла у Тернопільській області 27 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 23 по 29 січня.

Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 27 січня

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 27 січня

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 27 січня

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений. Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Волинській області 27 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Рівненській області 27 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 27 січня

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

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