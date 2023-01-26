ЗСУ отримують нові САУ «Богдана» — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков показав самохідну артилерійську установку«Богдана» українського виробництва та повідомив, що передані Заходом танки на фронті підтримуватиме українська артилерія.

Про це повідомляє Міноборони.

«На фото — українська САУ Богдана калібру 155 мм. Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська — у всіх розуміннях цього слова — артилерія», — написав Резніков.

Він зазначив, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо, і запевнив, що Міноборони збільшуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників.

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«Незабаром представимо перші результати нашого руху щодо БПЛА», — анонсував Резніков.

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