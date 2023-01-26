Канада офіційно оголосила, що передасть Україні чотири танки Leopard 2

Найближчим часом Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Як заявила міністр оборони Аніта Ананд, Канада відправить моделі Leopard 2 A4, які купила у Нідерландів під час афганської війни.

За її словами, ці чотири танки боєздатні і будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

Крім цього, за словами міністра оборони, канадські військові допомагатимуть у навчанні українських екіпажів.

Варто зазначити, що всього на озброєнні у Канади є 82 танки Leopard 2 різних модифікацій.

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно оголосила, що передасть Україні 14 танків Leopard 2. Вони можуть опинитись на полі бою в України приблизно через три місяці. А США передасть ЗСУ 31 танк M1 Abrams.

А 26 березня Велика Британія оголосила про намір передати Україні танки Challenger 2 до кінця березня.

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