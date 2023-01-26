27 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 27 січня

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Він присвячений жертвам геноциду єврейського народу в часи Другої світової війни, а також геноциду представників інших спільнот, зокрема, ромів, яких також знищували німецькі нацисти.

Пам’ятну дату Генеральна Асамблея ООН встановила у 2005-му — саме 27 січня 1945 року солдати 1-го Українського фронту визволили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц в Освенцімі.

В ньому, за різними оцінками, знищили від 1,5 до 2,2 млн людей. Загалом же під час Другої світової війни нацисти знищили 6 млн євреїв, серед них — 1,5 млн дітей.

Яке релігійне свято 27 січня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобних отців у Синаї та Раїфі побитих: Ісаї, Сави, Мойсея та учня його Мойсея, Єремії, Павла, Адама, Сергія, Домна, Прокла, Іпатія, Ісаака, Макарія, Марка, Веніямина, Євсевія, Іллі та інших з ними.

Події, про які згадують, стались у IV—V століттях. Преподобні отці у Синаї та Раїфі побиті — єгипетські подвижники, що жили на околицях гори Синай в монастирі Святої Катерини і у розташованій поруч Раїфській пустелі на березі Червоного моря.

Вони постраждали від кочових арабських племен. Перше побиття сталося близько 312 року, тоді постраждали 40 синайських подвижників та 39 раїфських. Друге побиття сталось через сто років.

Також 27 січня — день пам’яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

Народилася Ніна в Каппадокії близько 280 року. У 20 років Ніна разом з батьками приїхала до Єрусалиму. Там дівчині розповіли, що на Кавказі, у місті Мцхета, зберігається хітон Ісуса Христа. Але, мовляв, в тих краях мешкають язичники, які не знають слова Божого. За переказами, Ніні з’явилася Діва Марія, яка наказала їй йти до Грузії проповідувати християнство.

На Кавказі Ніна проповідувала Євангеліє, творила дива, зцілювала хворих. Зараз мощі рівноапостольної Ніни зберігаються в Бодбійському монастирі в Грузії, поряд з містечком Сігнахі.

День ангела 27 січня

Іменини в цей день святкують Ніна, Остап, Веніамін, Веремій, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло.

Які історичні події стались 27 січня

1302 — після захоплення Флоренції чорними гвельфами з міста вислали поета Данте Аліг’єрі.

1705 — Петро I повелів московитам голити бороди або сплачувати на них податок.

1785 — заснований Університет Джорджії, найстаріший громадський університет США.

1860 — вперше опубліковано повне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

1880 — Томас Едісон запатентував електричну лампу розжарювання.

1902 — в Києві відбулось урочисте освячення караїмської кенаси.

1921 — Польща визнала незалежність Литви.

1924 — у Москві відбувся похорон Володимира Леніна, труну із забальзамованим тілом помістили в мавзолей на Червоній площі.

1926 — у Лондоні шотландський винахідник Джон Бейрд провів публічну демонстрацію роботи телевізора.

1944 — завершено повне зняття блокади Ленінграда.

1945 — радянські війська зайняли польське місто Освенцім і звільнили вцілілих в’язнів концтабору Аушвіц.

1948— в США розпочався продаж магнітофонів — Wire Recording за $149.

1967 — під час репетиції польоту на місяць загорівся американський корабель «Аполлон-1». Всі троє членів екіпажу загинули.

1967 — США, Велика Британія та Радянський Союз уклали міжнародний договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору.

1973 — у Парижі підписано угоду про виведення американських військ з В’єтнаму.

2000 — в Єгипті парламент ухвалив закон, що дозволив жінкам подавати на розлучення.

2013 — пожежа в нічному клубі Kiss у бразильському місті Санта-Марія — загинуло 242 особи, 630 людей отримали поранення.

2022 — стрілянина на заводі «Південмаш» у Дніпрі — нацгвардієць з автомата застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Хто народився 27 січня

1571 — Аббас I Великий, шах Персії (1587—1629).

1585 — Гендрик Аверкамп, нідерландський художник.

1687 — Бальтазар Нейман, німецький архітектор.

1756 — Вольфганг Амадей Моцарт, австрійський композитор.

1775 — Фрідріх Шеллінг, німецький філософ.

1790 — Петро Гулак-Артемовський, український письменник.

1806 — Хуан Антоніо де Арріага-і-Бальсола, іспанський композитор.

1823 — Едуар Лало, французький композитор.

1832 — Льюїс Керрол, англійський письменник, математик.

1836 — Леопольд фон Захер-Мазох, австрійський письменник.

1839 — Павло Чубинський, український етнограф, автор слів гімну України.

1841 — Архип Куїнджі, російський живописець, уродженець Маріуполя.

1850 — Джон Кольєр, англійський художник.

1859 — Вільгельм II Гогенцоллерн, німецький імператор, прусський король.

1927 — Олекса Тихий, український дисидент і правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.

1932 — Борис Шахлін, радянський гімнаст, 7-разовий олімпійський чемпіон.

1944 — Нік Мейсон, англійський музикант, барабанщик гурту Pink Floyd.

1964 — Бріджит Фонда, американська актриса.

1973 — Валентин Белькевич, футболіст київського «Динамо» та збірної Білорусі.

1974 — Уле-Ейнар Бйорндален, норвезький біатлоніст, 8-кратний олімпійський чемпіон, 20-кратний чемпіон світу.

1979 — Розамунд Пайк, англійська актриса.

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