Японія запроваджує нові санкції проти росіян та розширює експортні обмеження

Міністерство закордонних справ Японії оголосило про запровадження додаткових санкцій проти російських посадовців та розширення експортних обмежень.

Рішення набуде чинності 3 лютого. Воно передбачає розширення санкцій щодо 22 фізичних осіб з рф та обмеження стосовно 49 російських компаній.

Серед росіян, які потрапили в список, є дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, заступник міністра оборони рф Михайло Мізінцев, віце-прем’єри Дмитро Чернишеко та Андрій Бєлоусов, генерали російської армії і колаборанти, призначені окупантами на посади на захоплених територіях.

Підсанкційні компанії поповнили корпорація «Іркут», АТ «Московський машинобудівний завод «Авангард», конструкторські бюро, науково-технічні центри та інші. Японія не експортуватиме до них товари, які можуть використатити для посилення військового потенціалу.

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