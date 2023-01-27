Повінь – зміна системи

Menu
Close

Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 27 січня

27.01.2023

За минулу добу українські військові знищили 850 окупантів, сім танків та гелікоптер. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 27 січня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 124710 (+850) осіб,
  • танків — 3182 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 6340 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2180 (+11) од,
  • РСЗВ — 452 (+0) од,
  • засоби ППО — 221 (+1) од,
  • літаків — 292 (+0) од,
  • гелікоптерів — 283 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1941 (+33),
  • крилаті ракети — 796 (+47),
  • кораблі / катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5001 (+15) од,
  • спеціальна техніка — 199 (+4).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 