По Нікопольському району випустили близько пів сотні снарядів з РСЗВ (фото)

У ніч на 27 січня ворог знову обстріляв Дніпропетровщину, зокрема, під удар потрапив Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Мирівську громаду окупанти кілька разів поспіль атакували з РСЗВ, випустивши близько 50 снарядів. Обстріли пошкодили магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

Мирні мешканці не постраждали. Триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.

Нагадаємо, 26 січня від нічних атак дронами та ранкових ракетних ударів загинуло 11 людей, ще 11 отримали поранення.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.