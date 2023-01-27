Польща готова передати Україні 60 модернізованих танків і 14 Leopard 2

Голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що Варшава з початку вторгнення рф передала України 250 танків та готова постачати ще.

Про це прем’єр-міністр повідомив в інтерв’ю CTVNews.

«Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, із яких 30 — це PT-91. На додачу до цих танків — 14 Leopard 2», — зазначив Моравецький. PT-91 — це польський основний бойовий танк, створений на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.

Голова польського уряду додав, що Захід має бути «відкритим і сміливим» у підтримці України, якщо бажає їй перемоги.

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