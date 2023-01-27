Миколу Тищенка виключили з парламентської фракції «Слуга народу»

Нардепа Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

«За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», — пояснила прессекретар.

26 січня стало відомо, що Тищенко у розпал війни зібрався у Таїланд «покращувати взаємодію з українською громадою». Представники посольства розмістили запрошення на зустріч з депутатом для українців, що проживають в Таїланді.

Того ж дня Тищенка звільнили з посади заступника голови фракції «Слуга народу».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.