Директор підприємства на Житомирщині працював на гауляйтера Сальдо

СБУ повідомила про підозру директору підприємства з Житомирської області, який працював на гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо.

Саме родина зрадника була кінцевим власником підприємства, яке видобувало, обробляло та продавало граніт у промислових масштабах. Частину прибутків спрямовували на потреби окупаційних органів на тимчасово захопленій частині півдня України.

У вересні на активи комерційної структури наклали арешт. Слідство викрило схеми, завдяки яким очільники компанії виводили кошти для їх використання в інтересах ворога. Для цього організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу продукції, а також «змінювали» її цінову категорію.

Так державний бюджет України втрачав мільйони у вигляді несплачених податків. Збитки становлять понад 4,5 млн грн.

За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

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